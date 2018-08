Neue Internetpräsenz der Gerichte und Staatsanwaltschaften

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Mit einer neuen Internetpräsenz "www.mv-justiz.de" will das Justizministerium die Suche nach Nachwuchs verbessern. Die am Montag in Betrieb genommene Seite umfasst das Karriereportal für die gesamte Justiz des Landes, wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) in Rostock sagte. Wer sich über seine Perspektiven in der Justiz mit ihren Gerichten und Staatsanwaltschaften informieren möchte, finde dort alle wichtigen Fakten. Die Justiz zeige sich mit dem neuen Portal geschlossen und zeitgemäß, sagte der Präsident des Oberlandesgerichts Rostock, Burkhard Thiele. Damit könne den Bürgern auch die Rechtsprechung näher erklärt werden.