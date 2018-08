Politik und Behörden sprechen über Gewalt an Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Vertreter von Politik und Behörden treffen sich am heute in Regensburg zu einem Gespräch über Gewalt an Schulen. Unter den Teilnehmern sind Justizminister Winfried Bausback, Kultusminister Bernd Sibler (beide CSU) und der Oberpfälzer Polizeipräsident Gerold Mahlmeister. Veranstalter ist das Landgericht Regensburg. Bei einer Pressekonferenz (11.30 Uhr) stellen Bausback und Sibler die Ergebnisse des Gesprächs vor. Unter anderem soll eine Bestandsaufnahme in Sachen Gewalt an Schulen gemacht sowie über Gewaltprävention und Verbesserungen bei der Zusammenarbeit der Behörden diskutiert werden, sagte ein Gerichtssprecher.