Osnabrück geht bei Umgang mit jungen Straftätern neue Wege

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Junge Straftäter sollen schnell wieder auf den richtigen Weg gebracht werden: Osnabrück ist die erste Stadt in Niedersachsen, die dabei mit einem Modellprojekt neue Wege gehen will. Geplant ist ein Haus des Jugendrechts, in dem die Arbeit zentral gebündelt wird. Eine Immobilie dafür wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Osnabrück derzeit noch gesucht.

Heute wollen Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Oberstaatsanwalt Bernard Südbeck und Polizeidirektorin Andrea Menke dafür eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen. Auch Justizministerin Barbara Havliza (CDU) und Innenminister Boris Pistorius (SPD) nehmen an dem Termin teil, denn die effektive Bearbeitung von Jugendstrafverfahren ist auch ein besonderes Anliegen der Landesregierung in Niedersachsen.