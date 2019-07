Tatverdächtiger nach Schuss auf Wohnung in Osburg angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Fast zwei Jahre nach dem Schuss auf eine Wohnung in Osburg (Kreis Trier-Saarburg) hat die Justiz wegen versuchten Mordes Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben. Das teilte am Montag die Staatsanwaltschaft Trier mit. Demnach soll ein 55-jähriger Mann aus Osburg in der Nacht auf den 12. August 2017 mit einer abgesägten Schrotflinte durch den geschlossenen Rollladen eines 35-jährigen Mannes geschossen haben. Dieser wurde nicht verletzt. Grund für den Zwischenfall soll ein Streit gewesen sein, in dem es auch um Geld ging. Der Verdächtige bestreite die Tat, hieß es.

Es sei aufgrund der Ermittlungen hinreichend wahrscheinlich, dass der Schuss dem 35-Jährigen galt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Beschuldigte habe es zumindest billigend in Kauf genommen, den völlig arglosen Mann tödlich zu treffen. Zudem sei der Verdächtige zum Besitz der abgesägten Schrotflinte nicht berechtigt - weshalb eine Anklage wegen unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe hinzukommt.

Der Beschuldigte ist ein Bekannter des 35-Jährigen, der in dessen Nachbarschaft lebt. Im Januar war der Fall auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" thematisiert worden.