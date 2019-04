Serebrennikow unter Auflagen frei: Oper sieht gutes Zeichen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart/Moskau (dpa/lsw) - Die Freilassung des russischen Starregisseurs Kirill Serebrennikow aus dem Hausarrest ist an der Stuttgarter Oper mit zurückhaltender Erleichterung aufgenommen worden. "Wir wissen alle nicht, was die Freilassung auf Kaution für den weiter andauernden Prozess gegen ihn bedeutet", sagte Intendant Viktor Schoner am Montag, "aber ich interpretiere es als ein erstes gutes Zeichen." Er sei sehr froh über die Nachricht.

Serebrennikow ist überraschend nach rund anderthalb Jahren aus dem Hausarrest in Moskau entlassen worden. Der 49-Jährige dürfe die Stadt aber nicht unerlaubt verlassen, meldete die Agentur Interfax am Montag unter Berufung auf ein Gericht der russischen Hauptstadt.

Die Staatsoper Stuttgart brachte 2017 die Märchenoper "Hänsel und Gretel" auf die Bühne - auch wenn Serebrennikow seine Inszenierung wegen des Hausarrests nicht fertigstellen konnte. Die Idee war damals auch, dass er sein Werk doch noch selbst zum Abschluss bringt. Zur Zukunft des Werks wollte sich die Oper nicht äußeren. Dazu sei es noch zu früh. In jedem Fall wolle man aber Kontakt zu Serebrennikow aufnehmen, hieß es.

Serebrennikow sagte nach der Entscheidung, dass er nun wieder ungehindert arbeiten wolle. Die Justiz hatte ungeachtet internationalen Protests erst in der vergangenen Woche den Hausarrest um weitere drei Monate verlängert. Das Verfahren gegen den Regisseur steht international als inszeniert in der Kritik. Filmstars, Theaterschaffende und Politiker hatten Russland immer wieder aufgefordert, die Verfolgung liberaler Künstler zu beenden.