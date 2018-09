Kosten für Sicherungsverwahrung in Niedersachsen gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosdorf/Meppen (dpa/lni) – Niedersachsen wendet immer mehr Mittel für die Verwahrung rückfallgefährdeter Straftäter auf. Die Personalkosten für die Sicherungsverwahrung sind zwischen 2014 und 2017 um knapp 20 Prozent auf mehr als zwei Millionen Euro gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage von Grünen-Landtagsabgeordneten hervor. Die Zahl der Vollzeitstellen stieg danach im gleichen Zeitraum von 27 auf 36,5.

In Sicherungsverwahrung kommen Menschen, die nach schweren Verbrechen wie Mord oder Sexualdelikten langjährige Haftstrafen verbüßt haben. Weil sie als gemeingefährlich gelten, werden sie nicht in die Freiheit entlassen.

In dieser Woche sind zwölf weitere Vollzeitstellen hinzu gekommen. Denn zusätzlich zu der bisher zentralen Sicherungsverwahrung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf bei Göttingen mit 45 Plätzen wurde am Montag eine zweite Einrichtung mit zehn Plätzen in der JVA Meppen eröffnet.

Grund für die Entwicklung ist nach Angaben des Justizministeriums die steigende Zahl der Sicherungsverwahrten. Sie hat sich von 39 im Jahr 2013 schrittweise auf mittlerweile 52 erhöht. Dies liege vor allem daran, dass es trotz aller Behandlungsversuche selten gelinge, die von den Verwahrten ausgehende Gefährlichkeit soweit zu senken, dass sie freigelassen werden können.