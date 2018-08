Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Acht Staatsanwaltschaften gibt es in Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen nach Auskunft des Mainzer Justizministeriums die Generalstaatsanwaltschaften in Koblenz und Zweibrücken. Die Staatsanwaltschaften haben ihren Sitz in Bad Kreuznach, Koblenz, Mainz, Trier, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau und Zweibrücken.