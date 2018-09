Familiengerichte in Rheinland-Pfalz haben weniger neue Fälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl neuer Fälle an den Familiengerichten in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das Justizministerium zählte 29 390 Neueingänge in Familiensachen, während es im Jahr zuvor noch 32 189 waren. Das ist ein Minus von fast zehn Prozent. Die Zahl ist seit 2010 kontinuierlich gesunken - bis auf eine leichte Steigerung im Jahr 2015, teilte das Justizministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit.

Das Ressort sieht in dem Rückgang allerdings keinen Trend: "Das sind ganz normale Schwankungen", sagte ein Ministeriumssprecher. Die Gesamtzahl der Fälle beziehe sich außerdem auf 46 Amtsgerichte in Rheinland-Pfalz. Die Familiengerichte sind Teile der Amtsgerichte. Vor Familiengerichten geht es zum Beispiel um Ehescheidungen, um Unterhaltszahlungen für Ehegatten und Kinder, um das Sorgerecht für Kinder und um Adoptionen.

Die Dauer der Verfahren an den rheinland-pfälzischen Familiengerichten ist innerhalb der vergangenen Jahre gesunken. Während eine Familiensache vor fünf Jahren im Durchschnitt noch etwas mehr als sechseinhalb Monate dauerte, waren es im vergangenen Jahr noch knapp unter sechs Monaten. Das ist ein Durchschnittswert aller Erledigungen der Gerichte.

Die Personalausstattung an den Amtsgerichten hat sich innerhalb von fünf Jahren zunächst verschlechtert und dann wieder verbessert. Der sogenannte Personaldeckungsgrad lag im Richterdienst 2014 bei 93 Prozent, dann ging er 2016 auf 87 Prozent zurück und stieg bis zum laufenden Jahr auf 92 Prozent. Für die Familiengerichte hat das Justizministerium keine separaten Zahlen.

Mit einer Reform des Verfahrens in Familiensachen im Jahr 2009 sollten Rechtsstreitigkeiten rund um Ehe und Familie bei Familiengerichten gebündelt werden. Das hatte von 2009 auf 2010 zu einem deutlichen Anstieg neuer Fälle in Rheinland-Pfalz geführt.