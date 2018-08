Gemkow: Bundeskanzlerin unterstützt BGH-Senat in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der sächsische Justizminister sieht sich bei seiner Forderung, einen weiteren Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Leipzig anzusiedeln, von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt. Er habe Merkel bei ihrem Besuch in Dresden auf das Thema angesprochen und nun "eine weitere Mitstreiterin an unserer Seite" für die Stärkung des Rechtsstandorts Leipzig, sagte Sebastian Gemkow (CDU). Der Justizminister fordert seit Langem, zusätzlich zum 5. Strafsenat einen weiteren BGH-Senat in Leipzig einzurichten. Auch der sächsische Landtag steht geschlossen hinter dieser Forderung.

Eigentlich ist ein weiterer Strafsenat in Leipzig längst versprochen. Der Bundestag hatte 1992 eine sogenannte Rutschklausel beschlossen, die besagt, dass für jeden neu einzurichtenden Senat des BGH in Karlsruhe ein Strafsenat in Leipzig angesiedelt werden soll. Von der Klausel wurde aber bisher nie Gebrauch gemacht, obwohl die Zivilsenate in Karlsruhe als hochbelastet gelten.

Einen neuen Senat zu bilden würde in der Praxis bedeuten, dass im Haushaltsplan des Bundes die zusätzliche Stelle eines Senatsvorsitzenden verankert werde, erläuterte ein Sprecher des Justizministeriums. Der 5. Strafsenat des BGH war schon immer ein Außensenat. Früher war er in Berlin angesiedelt, 1997 zog er nach Leipzig - den historischen Sitz des Reichsgerichts - um.