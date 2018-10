Unschuldig im Gefängnis gestorben: Sondersitzung im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kleve (dpa/lnw) - Der Tod eines unschuldig ins Gefängnis gesperrten Syrers beschäftigt heute den nordrhein-westfälischen Landtag. Innen- und Rechtsausschuss des Parlaments kommen wegen des Falls zu einer Sondersitzung zusammen.

Der 26-Jährige war zwei Wochen nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle in Kleve in einer Klinik gestorben. Er hatte schwerste Verbrennungen erlitten. Zehn weitere Menschen hatten Rauchvergiftungen.

Die Behörden hatten danach eingeräumt, dass der junge Syrer mehr als zwei Monate lang zu Unrecht im Gefängnis saß. Anscheinend wurde er Opfer einer Verwechslung.

Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt gegen mehrere Polizisten wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung im Amt. Sie sollen es trotz kritischer Nachfragen versäumt haben, die Identität des Festgenommenen zu klären.