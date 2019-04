Rocker: Anwalt kritisiert Umgang mit entlastendem Hinweis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hat ein Anwalt schwere Vorwürfe gegen Polizei und Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Rocker erhoben. Deren Umgang mit einem V-Mann habe nicht den Vorschriften entsprochen, sagte der Jurist am Montag vor dem Ausschuss in Kiel. "Für mich ist das Ganze nichts weniger als ein Skandal."

Hintergrund ist der Umgang mit einem entlastenden Hinweis nach dem Überfall in einem Neumünsteraner Schnellrestaurant im Januar 2010. Dieser stammte von einem V-Mann-Führer und hätte laut dem Juristen in die Akten gehört. Der 53-Jährige vertritt einen der beiden damaligen Ermittler, die den Fall ins Rollen brachten.

Die beiden Beamten waren 2010 gegen ihren Willen aus der Soko Rocker versetzt worden, weil sie Aktenvermerke in der von Vorgesetzten eingeschränkten oder geänderten Form nicht akzeptieren wollten. Sie hatten darauf beharrt, dass auch der entlastende Hinweis zu einem damals in Untersuchungshaft sitzenden Rocker zu den Akten genommen wird. Ein von dem V-Mann-Führer später geschriebener Vermerk habe nicht gestimmt. Einer der Ermittler nannte ihn im Ausschuss eine "Lügenvermerk".

Der Jurist wandte sich wegen des Vorwurfs der Aktenmanipulation bereits im Mai 2011 schriftlich an die Behörden. Eine Antwort mit dem Tenor, dass eine Prüfung in Gange sei, habe er jedoch nicht erhalten, sagte der Anwalt. "Es war sehr frustral." Daraufhin habe er sich Ende Juni 2011 direkt an den ermittelnden Oberstaatsanwalt gewandt. "Ich habe ihn unter Druck gesetzt." Erpresst habe er den Ankläger aber nicht. "Ich habe sicher gesagt, dass strahlt über dieses Verfahren hinaus." Er habe dargelegt, dass er in anderen Fällen immer fragen werde, "sind die Akten vollständig, gibt es V-Mann-Hinweise".

Der 53-Jährige sagte aus, er habe den Staatsanwaltschaft gedrängt, "dass er einfach aus dem Quark kommt und was macht". In einem eigenen Vermerk habe er festgehalten, dass der Staatsanwalt den Eindruck erweckte, keine Kenntnis der konkreten Vorwürfe zu haben.

Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Missstände in der Polizei im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Rockerkriminalität in früheren Jahren aufklären. Die Abgeordneten gehen Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck "von oben" und Mobbing nach. Zwei Ermittler hatten im Ausschuss von mangelnder Führung und Merkwürdigkeiten berichtet.

Vor den Abgeordneten verteidigte der ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt der Kieler Behörde die Arbeit der Staatsanwaltschaft. "Die Arbeitsbelastung damals war sehr hoch", sagte der Jurist. An ein Gespräch zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Innenministerium aus dem Frühjahr erinnere er sich aber nicht. Mitte März waren im Ausschuss Details aus einem brisanten Vermerk des ehemaligen stellvertretenden Abteilungsleiters zu diesem internen Gespräch bekannt geworden. Dabei soll ein Oberstaatsanwalt die Polizeiführung massiv kritisiert haben. Es soll damals von Führungsverhalten aus den 20er Jahren die Rede gewesen sein.

Nach Ansicht des stellvertretenden Landeschefs der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Thomas Nommensen, sind die beiden damaligen Ermittler "nicht nur die Hauptbelastungszeugen, sondern auch die wesentlichen Opfer der Rocker-Affäre". Befremdet sei er über Aussagen des früheren Innenministers Andreas Breitner (SPD): "Es ist ausreichend, wenn Herr Breitner sich beizeiten auf seine Zeugenpflichten im PUA konzentriert und seinen Teil zur Wahrheitsfindung beiträgt."

Breitner hatte den "Kieler Nachrichten" (Montagausgabe) zu dem Ausschuss gesagt, es mehrten sich Stimmen, "die sich fragen, ob man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt". Der amtierende Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) habe mit der Sonderermittlung durch Klaus Buß einen wesentlichen Aufklärungsbeitrag geleistet. Der Ausschuss verhandle sensible Themen rund um die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität auf offener Bühne. "Die Organisierte Kriminalität sitzt im PUA mit im Publikum. Das ist polizeitaktisch schlimm und für jede Zeugin und jeden Zeugen eine Zumutung."