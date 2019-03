Polizeigewerkschaft: Völlig überfüllte Gefängnisse im Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Zustände in den Gefängnissen in Schleswig-Holstein haben sich nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) dramatisch zugespitzt. "Die landesweite Überbelegung führt zu anhaltender Unruhe unter den Gefangenen", sagte Thorsten Schwarzstock, Vorsitzender der GdP-Regionalgruppe Justizvollzug, am Freitag der Deutschen-Presse-Agentur. Auch unter den Beamten sei die Stimmung "besorgnisserregend".

Die Justizvollzugsanstalt Kiel weise Zuführungen wegen Überfüllung ab, so dass Kieler Gefangene nach Neumünster kämen. Es komme zu eigentlich nicht vorgesehenen Doppelbelegungen von Zellen. Teilweise müssten Neuzugänge in den besonders kargen Arrestzellen schlafen, sagte Schwarzstock. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" darüber berichtet. Ein Sprecher des Justizministeriums war zunächst nicht zu erreichen.