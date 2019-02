LKA-Ermittler sagt zu Durchsuchung von Rocker-Clubhaus aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Wie ein polizeiinterner Auszug zur kriminellen Vergangenheit einer Person in die Hände von Rockern gelangt ist, bleibt unklar. Ein Ermittler des Landeskriminalamts konnte darauf am Montag dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss keine Antwort geben. "Ich kann an der Stelle nicht spekulieren", sagte der 52-Jährige in Kiel. Er selbst habe den Auszug im Zuge von Ermittlungen zu einer Rocker-Auseinandersetzung vor dem Kieler Amtsgericht 2008 erstellt, ihn später in der Seitentasche der Akte aufbewahrt.

Der Beamte war 2010 Leiter einer Durchsuchung eines Clubhauses der Rocker nach der Messerstecherei in einem Schnellrestaurant in Neumünster gewesen. Ermittler fanden das achtseitige Papier bei der Durchsuchung des Autos eines Tatverdächtigen im Nachgang des Vorfalls.

Möglicherweise sei der Auszug im Rahmen der Akteneinsicht weitergegeben worden, sagte der Beamte. An Gespräche über ein mögliches Leck in der Soko erinnere er sich nicht. Dagegen hatte ein anderer Polizist gesagt, er habe den Durchsuchungsleiter auf den brisanten Fund angesprochen, es habe jedoch kein Interesse daran gegeben. "Nichts ist schlimmer, als wenn man in den eigenen Reihen ein Leck hat", hatte der Ermittler Ende Januar ausgesagt.

Die Abgeordneten wollen mögliche Missstände in der Polizei im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Rockerkriminalität in früheren Jahren aufklären. Es geht um Vorwürfe der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck "von oben" und Mobbing.