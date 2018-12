Gefängnisse im Norden nicht voll belegt: 200 freie Plätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Hamburg (dpa/lno) - In den Gefängnissen in Schleswig-Holstein und Hamburg noch etwas Platz. Einzig im geschlossenen Strafvollzug für erwachsene Männer ist die Kapazität im Norden im Moment fast ausgeschöpft - hier sind 761 von 782 Plätzen belegt, wie aus Angaben des Justizministeriums für die Deutsche Presse-Agentur hervorgeht. Insgesamt seien derzeit von 1376 Plätzen 1190 belegt, im geschlossenen Vollzug 1120 von 1249. Bei Frauen sind es 52 von 81 Plätzen. Auch Hamburg hat noch Zellen frei. Mitte Dezember saßen 1947 Menschen in der Hansestadt hinter Gittern. Die sechs Hamburger Gefängnisse verfügen über 2163 Betten. "Unsere Haftplatzkapazitäten reichen derzeit aus", sagte eine Sprecherin der Justizbehörde.