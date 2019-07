FDP: Staatsanwaltschaft gerät in Rockeraffäre in den Fokus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach Ansicht der FDP gerät die Kieler Staatsanwaltschaft bei der Aufarbeitung der Ermittlungen gegen Rocker in früheren Jahren in den Fokus. Grund sind Aussagen eines V-Mann-Führers zum Umgang mit entlastenden Hinweisen zu tatverdächtigen Rockern im Untersuchungsausschuss. Laut Aussage des Zeugen habe der zuständige Kieler Staatsanwalt damals angeordnet, diese Hinweise bewusst nicht schriftlich in die Ermittlungsakte aufzunehmen, sagte FDP-Omann Jan-Marcus Rossa der Deutschen Presse-Agentur.

Der V-Mann-Führer will die Hinweise zu zwei damals in Untersuchungshaft sitzenden Rockern 2010 von einem Informanten bekommen haben. Anschließend will er nicht nur die SoKo Rocker, sondern am folgenden Tag auch den zuständigen Staatsanwalt darüber informiert haben, wie Rossa sagte. Dieser habe die Informationen als für ihn "nicht erheblich" bezeichnet. Kernvorwurf sei der angebliche Satz gegenüber dem V-Mann-Führer: "Nein, das muss nicht in die Akte". Dazu müsse sich der Staatsanwalt bei seiner für 19. August geplanten Aussage vor dem Ausschuss äußern.

Ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft wollte sich zu den Vorwürfen des FDP-Politikers nicht äußern. Der Ausschuss will mögliche Missstände bei Polizeiermittlungen gegen Rocker in früheren Jahren aufarbeiten. Die Abgeordneten gehen Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, des Drucks "von oben" und des Mobbings nach.