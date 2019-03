Verwaltungsgerichtshof gibt Ausblick auf wichtige Prozesse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel gibt heute einen Ausblick auf die wichtigsten Prozesse des laufenden Jahres. VGH-Präsident Dirk Detlev Schönstädt wird auch die Bilanz von Hessens oberstem Verwaltungsgericht und den anderen Verwaltungsgerichten vorstellen. Anhängig ist vor dem VGH unter anderem eine Berufungsverhandlung wegen des Dieselfahrverbots in Frankfurt, das die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erstreiten will. Auch über die Situation in Offenbach und Limburg wird 2019 vor dem VGH verhandelt.