Ehemaliger Bundesverfassungsrichter Böckenförde gestorben

Karlsruhe (dpa) - Der frühere Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren, wie sein Sohn im Namen der Familie am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe mitteilte. Böckenförde gehörte von 1983 bis 1996 dem Zweiten Senat des Gerichts an. Dort war er vor allem für das Asyl- sowie für das Finanzverfassungs- und Haushaltsrecht zuständig.

Das Verfassungsgericht erinnerte in einer Mitteilung beispielhaft an die Entscheidungen zum Länderfinanzausgleich und zu "Nachfluchttatbeständen", die Böckenförde vorbereitet hatte. Elf Mal habe er mit einem Sondervotum eine abweichende Meinung abgegeben.

Mit Böckenförde "verliert unser Land einen seiner profiliertesten Staatsrechtler und einen bedeutenden Intellektuellen", hieß es in einer Mitteilung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. "Er prägte in demokratietheoretischen, rechtsgeschichtlichen und rechtsphilosophischen Fragen gesellschaftliche und kirchliche Debatten." Seine Rechtsauslegung sei "fester Bestand unserer Rechtsordnung".

Nach seiner Habilitation hatte der Rechtswissenschaftler an den Universitäten Heidelberg, Bielefeld und Freiburg gelehrt. Er wurde unter anderem mit dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken ausgezeichnet. Zuletzt lebte Böckenförde in Au bei Freiburg.