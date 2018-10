Weniger Angeklagte an Sachsens Gerichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - An sächsischen Gerichten sind im vergangenen Jahr zehn Prozent mehr Ausländer wegen Straftaten oder Vergehen verurteilt worden als 2016. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte, wurden 8166 Nicht-Deutsche 2017 schuldig gesprochen. Das waren 771 mehr als ein Jahr zuvor. Der Ausländeranteil an Verurteilten betrug damit 21 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik mit.

Insgesamt haben im vergangenen Jahr 48 237 Personen und damit 1212 weniger als Jahr zuvor wegen Verbrechen oder Vergehen vor sächsischen Gerichten gestanden. Davon waren 38 723 Männer und 9514 Frauen.

39 450 Angeklagte oder 82 Prozent sind den Angaben zufolge verurteilt worden. Dies sei ein Rückgang von gut einem Prozent. Nur bei drei Prozent der Beschuldigten (1689 Personen) habe es einen Freispruch gegeben, bei 15 Prozent (7064) der Angeklagten sei das Verfahren eingestellt worden.

Fast die Hälfte der Verurteilten (18 799 Personen) standen laut Statistikbehörde wegen Vermögens- und Eigentumsdelikten vor Gericht. Der Ausländeranteil habe dabei 23 Prozent (4373) betragen. 8040 Menschen wurden wegen Verkehrsdelikten schuldig gesprochen, 5397 wegen Straftaten gegen die Person verurteilt.