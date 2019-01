Ditib empört über Aufkündigung der Gefängnisseelsorge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der türkische Moscheeverband Ditib hat empört auf den Ausschluss seiner Imame von der Gefängnisseelsorge durch das Justizministerium reagiert. "Indem dem Ditib-Landesverband nun der Vertrag gekündigt wird, entzieht sich die Landesregierung erneut der Verantwortung, die Mehrheit der Muslime in Niedersachsen anzuerkennen", erklärte der Ditib-Landesvorstand am Dienstag. Die von der Ditib entsandten Seelsorger hätten zu keiner Zeit für Missverständnisse und Irritationen in den Haftanstalten gesorgt. Vor Ort habe es immer zustimmende und anerkennende Rückmeldungen gegeben, hieß es. Bei der Kündigung handele es sich eindeutig um eine politische und nicht um eine sachliche Entscheidung.

Ditib betonte, dass der Verband sich schon lange vor der Institutionalisierung der muslimischen Gefängnisseelsorge 2012 um Gefangene gekümmert habe. Die Seelsorger hätten die Gefangenen über viele Jahrzehnte nicht nur während der Haft religiös betreut, sondern auch auf die Zeit nach der Haft vorbereitet. Gerade in der Resozialisierung hätten muslimische Seelsorger einen wertvollen Beitrag für die Gesamtgesellschaft geleistet. "Die Vertragskündigung nehmen wir als Nicht-Wertschätzung des jahrelangen ehrenamtlichen Engagements wahr." Das Justizministerium hatte den Ausschluss der Ditib mit der staatlichen Einflussnahme der Türkei auf den Verband begründet.