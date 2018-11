Nach mehr als 20 Jahren hat JVA Görlitz neuen Leiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Das Gefängnis in Görlitz hat nach mehr als zwei Jahrzehnten einen neuen Leiter. Am Montag führte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) Hans-Peter Mutscher in sein Amt ein. Der 64-Jährige ist Nachfolger von Frank Hiekel, der nach 22 Jahren Görlitz verlassen hat. Der 61 Jahre alte Justizbeamte wechselte als neuer Leiter in die JVA Bautzen.

Die JVA Görlitz hat 209 Plätze und ist laut Ministerium derzeit mit 177 Gefangenen belegt. Der Ausländeranteil betrage 58 Prozent. Sowohl die Anzahl der Untersuchungshäftlinge als auch der hohe Ausländeranteil wegen der Grenznähe seien in Görlitz im Vergleich zu anderen Gefängnissen im Freistaat besonders hoch, sagte der Justizminister. "Beide Faktoren stellen alle Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Görlitz täglich vor große Herausforderungen."