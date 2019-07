OLG blickt auf neue Verfahren: Viele Dieselverfahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Terrorprozesse und die Klageflut wegen des Dieselskandals oder wegen umstrittener Blitzer beschäftigen das einzige hessische Oberlandesgericht in Frankfurt. Heute berichtet Gerichtspräsident Roman Poseck über vergangene und künftige Verfahren. So waren an dem Gericht alleine zum Dieselskandal um manipulierte Abgaswerte von deutschen Autoherstellern im Jahr 2018 rund 500 Verfahren eingegangen. In diesem Jahr wurden zahlreiche weitere Klagen eingereicht.

Das Oberlandesgericht ist beispielsweise auch zuständig für Prozesse gegen islamistische Terroristen. Zuletzt standen immer wieder Mitglieder oder Sympathisanten der Terrororganisation Islamischer Staat in Frankfurt vor Gericht.