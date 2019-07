Mitreisende vor dem Kabinenfenster sind kein Reisemangel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Flanierende Mitreisende vor dem Kabinenfenster einer Kreuzfahrtpassagierin können nicht als Reisemangel beanstandet werden. Das hat die Reiserechtskammer des Landgerichts Frankfurt in einem noch nicht rechtskräftigen Berufungsurteil entschieden. Die Klägerin hatte nach Angaben einer Gerichtssprecherin für sich und ihre Begleitung eine Außenkabine der höchsten Kategorie gebucht, die laut Reiseveranstalter einen "malerischen Meerblick" hatte. Dass Mitreisende vor dem Kabinenfenster ihr Sichtfeld kreuzten, wollte die Frau nicht hinnehmen und ging vor Gericht.

Der Klägerin habe klar sein müssen, "dass sich auf dem Schiff andere Gäste und Personen befinden, die sich auch außerhalb ihrer Kabinen aufhalten und teilweise das Fenster der Klägerin passierten", begründeten die Richter ihre Entscheidung. Aufgrund der mangelhaften Anordnung der Betten in der Kabine gab es dennoch eine Minderung des Reisepreises um fünf Prozent. Um ein Bett in der Kabine zu erreichen, musste entweder über das Bett des Mitreisenden gestiegen oder ein schmaler Spalt am Fußende genutzt werden - in den Augen der Richter ein Reisemangel.