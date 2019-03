29. März 2019 01:07 Justiz - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die erhebliche Zunahme von Klagen wegen verspäteter Flugzeuge beschäftigt das Amtsgericht Frankfurt. Präsident Erich Fischer will heute bei der Jahreskonferenz die Auswirkungen für das Gericht vorstellen. Weitere Themen werden richterlich anzuordnende Fixierungen von Patienten in psychiatrischen Krankenhäusern sowie die Integration von Flüchtlingen mittels Rechtsstaatsunterricht in Schulen und Flüchtlingseinrichtungen sein.