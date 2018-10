Streit um Zensus: Flensburg hofft auf Verwaltungsgericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Auch nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zensus 2011 setzen Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein auf die Justiz. Die Stadt Flensburg führt beim Verwaltungsgericht in Schleswig ein Musterverfahren, das bis zum Karlsruher Urteil ausgesetzt war, wie ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Ausgang werde nun mit Spannung erwartet. Zunächst hatte NDR 1 Welle Nord berichtet. In der Klage Flensburgs gehe es nicht um die Verfassungsmäßigkeit der Zählung, sondern um das aus Sicht der Stadt nicht korrekte Zählverfahren, sagte der Sprecher.

Bei Einreichung im Jahr 2016 habe es zwischen dem Zählergebnis von 2011 und den Daten der Meldebehörde ein Minus von 6500 Einwohnern gegeben. Inzwischen könne die Abweichung 8000 betragen. Es geht um viel Geld, denn von der Einwohnerzahl hängen alle Finanzzuweisungen des Landes ab. Je Einwohner gehe es beim Kommunalen Finanzausgleich um etwa 1000 Euro, sagte der Sprecher. Bei einer Differenz von 8000 Einwohnern wären das also acht Millionen Euro.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 19. September Klagen der Stadtstaaten Hamburg und Berlin gegen den Zensus abgewiesen. Außerdem hatten in Deutschland vor den Verwaltungsgerichten rund 340 Städte und Gemeinden gegen ihre neue Einwohnerzahl geklagt. Diese Verfahren ruhten bis zur Entscheidung in Karlsruhe. Experten gehen davon aus, dass mit dem Verfassungsgerichtsurteil die Chancen auf eine Korrektur bei den Verwaltungsgerichten stark gesunken sein dürften.

Die Volkszählung hatte ergeben, dass in Deutschland gut 1,5 Millionen Menschen weniger leben als angenommen. Vor allem die Einwohnerzahlen vieler großer Städte wurden nach unten korrigiert.