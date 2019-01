Kampf gegen kriminelle Clans: Sonder-Staatsanwälte in Essen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Ein halbes Jahr nach Projektstart in Duisburg kümmern sich jetzt auch in Essen zwei Sonder-Staatsanwälte um sogenannte Clankriminalität. Die "Staatsanwälte vor Ort" seien ab sofort im Einsatz, teilte das nordrhein-westfälische Justizministerium am Montag in Düsseldorf mit. "Sie sollen kriminelle Familienclans gezielt bekämpfen und den Verfolgungsdruck erhöhen", hieß es. Dabei würden sie unter anderem mit der Polizei, der Zollfahndung und der Stadtverwaltung zusammenarbeiten. Die beiden Staatsanwälte sollen ihre neue Aufgabe regelmäßig auch "vor Ort" wahrnehmen, hieß es weiter. Einzelheiten will NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch vorstellen.

Bei dem Mitte Juni 2018 in Duisburg gestarteten Projekt kümmern sich im Duisburger Norden zwei Staatsanwälte ausschließlich um Straftaten, bei denen Mitglieder von rund 70 türkisch-, kurdisch- und arabischstämmigen Großfamilien als Täter vermutet werden.