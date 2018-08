Zahl der Häftlinge in Thüringens Gefängnissen rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Häftlinge in den Thüringer Gefängnissen ist in den vergangen zehn Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Zum Stichtag 31. März 2018 saßen genau 1278 Gefangene in den Justizvollzugs- und Jugendstrafanstalten des Landes, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Vor zehn Jahren waren es noch 1773. Deutlich gesunken ist die Zahl der Insassen, die unter 25 Jahren alt waren: In diesem Jahr gehörten 12 Prozent der Gefangenen zu dieser Altersgruppe, 2008 waren es noch 23 Prozent.

Vier Fünftel aller Gefangenen (1025) waren nach diesen Angaben vorbestraft. Elf bis 20 Vorstrafen hatten 82 Häftlinge, sechs Gefangene waren sogar noch öfter vorbestraft. Am häufigsten saßen die Häftlinge wegen Diebstahl und Unterschlagung ein (299), gefolgt von 202 vor allem wegen Körperverletzung und schwerer Körperverletzung Verurteilten. 32 Insassen verbüßten eine Strafe wegen Mordes.