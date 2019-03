Sozialgerichte: Entscheidung oft erst nach zwei Jahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Fast jede vierte Klage an den Thüringer Sozialgerichten wird erst nach etwa zwei Jahren entschieden. Das geht aus Zahlen hervor, die das Thüringer Justizministerium am Freitag in Erfurt veröffentlichte. Der Anteil der so lange laufenden Verfahren sei jedoch rückläufig, erklärte Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) am Freitag in Erfurt. 2015 habe ihr Anteil noch bei etwa 29 Prozent gelegen, 2018 waren es noch rund 22 Prozent.

Ende 2018 hatten die Sozialgerichte im Freistaat insgesamt fast 13 000 Klagen in ihrem Bestand. Erledigt worden seien im vergangenen Jahr fast 12 000 Klageverfahren. Die hohen Bestände an Klagen seien von den Sozialrichtern schrittweise abgebaut worden, erklärte der Minister. "Die Bearbeitungszeiten werden kürzer." Die Sozialgerichte beschäftigen sich unter anderem mit Klagen gegen Hartz IV-Bescheide oder Sanktionen, die Arbeitsagenturen wegen Versäumnissen verhängen.