Legalisierung von "Containern" für Lauinger keine Lösung

Erfurt (dpa/th) - Die Legalisierung des "Containerns" - also des Einsammelns weggeworfener Abfälle - löst laut Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) das Problem der Lebensmittelverschwendung nicht. "Das ist ein fast zu vernachlässigender Bruchteil dessen, was weggeschmissen wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei er auch nicht dagegen, das "Containern" straffrei zu machen, sagte er. Gleichzeitig plädierte er aber für eine Lösung nach französischem Modell: In dem Land sind Supermärkte mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern verpflichtet, eine Partnerschaft mit einer Hilfsorganisation einzugehen, die unverkaufte Lebensmittel abnimmt.

Heute beginnt in Lübeck die Justizministerkonferenz. Auf Antrag von Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) soll dann auch darüber diskutiert werden, das "Containern" straffrei zu machen. Bisher kann es juristisch als Diebstahl und Hausfriedensbruch gewertet werden - je nach den Umständen.