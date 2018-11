Lauinger fordert zur Finanzierung von Richterstellen auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Dieter Lauinger, hat vom Bund rasch einen Vorschlag zur Finanzierung von rund 2000 zusätzlich geplanten Stellen in der Justiz gefordert. "Wer bestellt, zahlt", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es könne nicht sein, dass die Lasten des Koalitionsvertrages im Bund auf die Länder abgewälzt würden. Allerdings seien die Länder auch bereit, sich zu beteiligen und einen "Eigenanteil zu übernehmen", sagte Lauinger, der in Thüringen Justizminister ist.

Das Thema sollte auch bei der Justizministerkonferenz in Berlin besprochen werden, die seit Mittwoch läuft und am Donnerstag endet. In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD einen "Pakt für den Rechtsstaat" vereinbart. Darin heißt es, dass "2000 neue Richterstellen bei den Gerichten der Länder und des Bundes sowie entsprechendes Folgepersonal" Bestandteil dieses Paktes sind.