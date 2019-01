Lauinger: Besser Justizstellen über Umsatzsteuer finanzieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die vom Bund in Aussicht gestellte Finanzierung neuer Stellen für Richter und Staatsanwälte in den Ländern ist Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) nicht nachhaltig genug. Bisher stehe eine Einmalzahlung vom Bund an die Länder für neue Richter und Staatsanwälte im Raum, sagte Lauinger am Dienstag. Dabei könnten mit einem höheren Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen für die Länderkassen die Stellen langfristig finanziert werden. Zuvor hatten Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet.

Union und SPD hielten in ihrem Bundeskoalitionsvertrag einen "Pakt für den Rechtsstaat" fest. Mit diesem sollen auch bundesweit 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte in den Ländern geschaffen werden. Etwa 50 würden auf Thüringen entfallen. Die bisher dafür vom Bund in Aussicht gestellte Summe sei aber höchstens eine Anschubfinanzierung, kritisierte Lauinger.