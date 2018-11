SPD im Landtag will Untersuchungsausschuss im Fall Ahmed A.

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Fraktion will im Fall eines irrtümlich im Gefängnis eingesperrten und nach einem Brand in seiner Zelle gestorbenen Syrers einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag Sven Wolf sagte am Dienstag, seine Fraktion habe dies einstimmig entschieden. Der Ausschuss solle "das Dunkelfeld und die Tragödie" des Falles untersuchen. Im Fall des Syrers, der mit einem Mann aus dem afrikanischen Mali verwechselt wurde und deshalb ins Gefängnis kam, gebe es grundlegende Fragen, sagte Wolf.

Der Syrer hatte mehrere Wochen im Gefängnis gesessen und laut dem Bericht eines externen Sachverständigen den Zellenbrand selbst gelegt.