Heinen-Esser: Diesel-Fahrverbote können vermieden werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die gerichtlich verfügten Diesel-Fahrverbote in nordrhein-westfälischen Städten wie Köln, Bonn und Essen könnten nach Einschätzung der Landesregierung in letzter Minute verhindert werden. "Wenn alle an einem Strang ziehen, bin ich zuversichtlich", sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Bezirksregierungen arbeiteten derzeit "unter Hochdruck" daran, zusätzliche Maßnahmen in den Luftreinhalteplänen zu verankern.

"So lange es keine abschließenden Urteile gibt, gelten auch noch keine Fahrverbote", betonte die Ministerin. Mit den Entscheidungen in den jeweiligen Berufungsverfahren - dazu gehört auch Aachen - wird 2019 gerechnet. "Für alle betroffenen Städte müssen die Maßnahmen also in 2019 stehen", sagte Heinen-Esser.