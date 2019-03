Häftling aus Werl bei Familienbesuch geflüchtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Werl (dpa/lnw) - Ein Häftling aus der Sicherungsverwahrung der JVA Werl ist am Mittwoch bei einem Familienbesuch geflüchtet. Der 31-Jährige habe sich zwei begleitenden Beamten entzogen und in einem Zimmer des Elternhauses in Bad Salzuflen eingeschlossen, sagte der stellvertretende Leiter der JVA Werl, Jörg-Uwe Schäfer, der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann sei durch das Fenster entwischt.

Im Kreis Lippe werde seit dem Mittag intensiv nach dem Sicherungsverwahrten gefahndet. Er gelte als gefährlich, habe aber nach Erkenntnissen der JVA keine Waffe dabei, betonte Schäfer.

Bis vor einem Jahr hatte der Mann eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung verbüßt. Im Anschluss war er nicht auf freien Fuß gekommen, sondern in die Sicherungsverwahrung in Werl.

Die zwei Beamten konnten laut JVA-Leitung noch nicht befragt werden. Dem Justizministerium in Düsseldorf zufolge muss der Vorgang erst genau geklärt werden, bevor man den Vorfall bewerten könne.