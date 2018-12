Video-Dolmetscher in Haftanstalten für Gefangene

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Sachsens Haftanstalten sollen jetzt Video-Dolmetscher für eine schnellere Verständigung mit ausländischen Gefangenen sorgen. Seit Mitte Dezember sei das Video-Dolmetschen in allen sächsischen Justizvollzugsanstalten möglich, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Demnach verfügt jede Anstalt über zwei Videokonferenzanlagen, mit denen innerhalb weniger Minuten die verschlüsselte Verbindung zu einem Dolmetscher der jeweils benötigten Sprache aufgebaut werden kann.

"Das Videodolmetschen trägt dazu bei, dass insbesondere in den Abend- und Nachtstunden die Verständigung mit neu aufgenommenen ausländischen Gefangenen gewährleistet ist", sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU). Durch eine bessere Verständigung könne Konfliktpotenzial frühzeitig erkannt und Eskalationen vorgebeugt werden. "Damit wird die Sicherheit und Ordnung in den Anstalten insgesamt spürbar erhöht."

Am häufigsten geht es um die Sprachen Arabisch, Farsi, Kurdisch, Russisch, Slowakisch und Tschechisch - dafür stehen den Angaben zufolge Dolmetscher wochentags von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb von zwei Minuten und nachts, am Wochenende oder an Feiertagen binnen einer Viertelstunde zur Verfügung. Darüber hinaus können auch Termine für seltene Sprachen vereinbart werden. Insgesamt können die Gefängnisse auf Dolmetscher für 55 verschiedene Fremdsprachen zurückgreifen.