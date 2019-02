Sachsen investiert nach Justizpanne viel Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen hat neue Investitionen in die Sicherheit seiner Gefängnisse angekündigt. Damit sollen Vorfälle wie der Selbstmord des mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber al-Bakr im Herbst 2016 in einer Leipziger Haftzelle künftig verhindert werden. So erhalten die zehn sächsischen Gefängnisse bis zu 20 "Präventions- und Sicherheitsräume", die von Bediensteten rund um die Uhr überwacht werden können. Für jede Einrichtung veranschlagte Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Dienstag 120 000 Euro. Die Spezialzelle hatte er bereits im vergangenen Herbst vorgestellt. Zudem soll es fortan 30 Hafträume mit Videoüberwachung geben.