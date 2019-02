Sachsen ahndet Bagatelldelikte schärfer: Kritik der Grünen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen ist die Debatte um eine schärfere Ahndung von Bagatelldelikten neu entbrannt. Hintergrund ist eine entsprechende Verfügung der Generalstaatsanwaltschaft, die am Freitag wirksam wird. Die Grünen forderten am Donnerstag, Ressourcen der Justiz stattdessen auf die Bearbeitung schwerer Straftaten zu konzentrieren. "Bagatelldelikten sollte nicht mit Anklage und Gerichtsverhandlung, sondern mit mehr Sozialarbeit begegnet werden", erklärte die Abgeordnete Katja Meier. Nach den Worten von Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) geht es darum, auch diese Straftäter einer schnellen und gerechten Strafe zuzuführen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.