Polizei sucht weiter nach flüchtigem Häftling

Dessau-Roßlau/Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem entflohenen Häftling aus der JVA Burg. "Die Ermittlungen laufen", erklärten Sprecher der Polizei und des Justizministeriums am Dienstag. Nähere Angaben wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht. Der mehrfach vorbestrafte 27-Jährige war am Montag vor einem Verhandlungstermin am Landgericht Dessau-Roßlau beim Aussteigen aus dem Gefangenentransporter getürmt. Der Deutsche verbüßt in Burg (Landkreis Jerichower Land) laut Ministerium eine mehrjährige Haftstrafe, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls. In dem Prozess in Dessau-Roßlau wird ihm mit vier weiteren Angeklagten schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.