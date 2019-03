Kennzeichnungspflicht für Polizei vor Verfassungsgericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Die Kennzeichnungspflicht für Polizisten beschäftigt das Landesverfassungsgericht. In einer mündlichen Verhandlung wollen die Richter heute in Dessau-Roßlau die Argumente des Gesetzgebers wie der Kritiker erörtern. Seit vorigem Sommer müssen Polizisten in geschlossenen Einheiten, etwa bei Demonstrationen oder Fußballspielen, eine Nummer auf dem Rücken tragen. Damit soll die Möglichkeit gegeben werden, mögliches Fehlverhalten anzuzeigen und zu überprüfen. Ob das Gericht noch am selben Tag eine Entscheidung fällt, ist unklar.

Die AfD im Landtag hält die Kennzeichnungspflicht für verfassungswidrig. Anders als in anderen Ländern diene sie nicht der taktischen Führung bei Einsätzen, sagte AfD-Innenpolitiker Hagen Kohl. Vielmehr sei der Zweck in Sachsen-Anhalt vor allem die Strafverfolgung. Für diesen Bereich liege die Gesetzgebungskompetenz allerdings beim Bund, argumentiert Kohl. Zudem werde in unzulässiger Weise in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Polizisten eingegriffen.