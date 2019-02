Geflohener Straftäter nach sechs Monaten gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Rund sechs Monate nach seiner Flucht bei einem Gerichtstermin am Landgericht Dessau-Roßlau hat die Polizei einen vorbestraften Mann gestellt. Der Flüchtige sei am Montagabend in Halle aufgegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Details nannte sie zunächst nicht. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" (online) berichtet.

Der bei der Flucht 27 Jahre alte Mann war Anfang August 2018 entkommen. Er war in einem Gefangenentransporter zum Landgericht gebracht worden und geflohen, als ein Vollzugsbedienstete die Tür öffnete. Aus ungeklärter Ursache hatte er sich während der Fahrt mit einer Hand aus der Handfessel befreien können.

Der Mann verbüßte eine mehrjährige Haftstrafe im Gefängnis in Burg, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls. Seit Mai 2018 stand er erneut vor Gericht: Gemeinsam mit vier Angeklagten wird ihm vor dem Landgericht Dessau-Roßlau schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.