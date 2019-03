Zahl neuer Verfahren an Sozialgerichten auf Rekordhöhe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Zahl neuer Verfahren ist an Hessens Sozialgerichten um fast ein Viertel gestiegen und liegt auf Rekordhöhe. Wie der Präsident des Landessozialgerichts in Darmstadt, Alexander Seitz, am Donnerstag sagte, gingen 2018 fast 28 000 Klagen und Eilverfahren an Sozialgerichten ein. "Das ist der höchste Wert, den die hessische Sozialgerichtsbarkeit seit ihrem Bestehen hatte", sagte Seitz. 2017 lag die Zahl der Eingänge noch bei etwa 22 400.

Die Zahlen seien 2018 vor allem wegen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes gestiegen. Das am 9. November 2018 beschlossene Gesetz verkürzt die Verjährungsfrist für Erstattungsansprüche der Kassen an Kliniken. Daher habe gegen Ende des Jahres eine massive Klagewelle der Krankenkassen eingesetzt.