Justiz rüstet sich für steigende Zahl von Terrorverfahren

Celle (dpa/lni) - Die Justizbehörden in Niedersachsen rüsten sich für eine steigende Zahl von Terrorverfahren. Dies betrifft sowohl die zentral für Islamismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Celle als auch das dortige Oberlandesgericht (OLG), an dem die meisten Terrorprozesse verhandelt werden. Schon jetzt gebe es in Celle immer mehr Staatsschutzverfahren, sagte die neue OLG-Präsidentin Stefanie Otte der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Wir beobachten in Niedersachsen und in Celle fortlaufend steigende Zahlen und rechnen auch weiterhin mit einer steigenden Zahl." Am OLG in Celle seien zwölf Richter mit solchen Fällen befasst.