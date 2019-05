Susanne Hoffmann neue Brandenburger Generalstaatsanwältin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brandenburg/Havel (dpa/bb) - Die Spitze der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg wird nach fast einem Jahr Vakanz mit Susanne Hoffmann besetzt. Die 59 Jahre alte Abteilungsleiterin im Justizministerium für Öffentliches Recht, Privatrecht und Strafrecht trete das Amt am 17. Juni an, sagte der Sprecher des Justizministeriums, Uwe Krink, am Freitag. Das habe das Kabinett am vergangenen Dienstag entschieden. Der "Rundfunk Berlin-Brandenburg" (RBB) hatte zuvor über die Personalie berichtet. Der bisherige Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg war im Juli nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben. Hoffmann hatte sich in Berlin vergeblich darum beworben, dort Generalstaatsanwältin zu werden.