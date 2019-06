Neue Chefin für JVA Bochum: bisheriger Leiter geht nach Werl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Die Justizvollzugsanstalt Bochum bekommt eine neue Leiterin. Karin Lammel soll nach Angaben des Justizministeriums ihren neuen Job voraussichtlich noch im Sommer antreten. Die 57-Jährige ist bisher Chefin der JVA in Wuppertal-Ronsdorf. Der bisherige Leiter der JVA Bochum, Thomas König, wechselt zum 1. Juli nach Werl.

In der JVA Werl geht Maria Look in Ruhestand. König hatte dort bereits als Vize gearbeitet. Auch Lammel war bereits Stellvertreterin in der JVA Bochum. Das Gefängnis hat rund 700 Insassen.