Jugendarrest bezieht vorübergehendes Gebäude

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Es soll nur eine Übergangslösung sein: Acht Jugendliche aus Berlin und Brandenburg sind am neuen Standort der Jugendarrestanstalt vor den Mauern der JVA-Plötzensee in Berlin untergebracht worden. Das teilte die Berliner Justizverwaltung auf dpa-Anfrage am Freitag mit. Die ersten sechs seien bereits am Montag in das Gebäude, das zum offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt gehört, gekommen. Zwei weitere traten ihren Arrest am Dienstag an. Insgesamt stehen 21 Räume zur Verfügung, wie es weiter hieß. Bis Mitte Oktober soll der Bereich auf 42 Plätze erweitert werden.