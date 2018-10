Initiative informiert zum Fall Jalloh: Justiz prüft weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Dessau-Roßlau (dpa) - Der Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle beschäftigt Justiz und eine private Initiative auch nach fast 14 Jahren. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg prüft aktuell, ob die Einstellung des Verfahrens Bestand haben soll. Sie stellt dazu laut einem Sprecher auch eigene Nachforschungen an. Der Sprecher rechnet mit einem Ergebnis noch im Herbst. Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh, die von Anfang an die Mordthese vertrat, will sich heute in Berlin zu den Ermittlungen äußern. Sie hatte eine eigene Untersuchungskommission engagiert. Zugleich kritisiert sie die Ermittlungsbehörden scharf.

Der an Händen und Füßen gefesselte Jalloh war am 7. Januar 2005 bei einem Feuer in einer Gefängniszelle in Dessau ums Leben gekommen. Bis heute ist auch nach zwei Landgerichtsprozessen nicht geklärt, wie es zum Brand kommen konnte. Auch danach gab es noch Ermittlungen und Experimente zur Brandentstehung. Die Ergebnisse reichten der Staatsanwaltschaft Halle, die zwischenzeitlich den Fall übernommen hatte, aber nicht aus. Im Oktober stellte sie die Ermittlungen ein.