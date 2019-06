Immobilien beschlagnahmt: Anklage nicht absehbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Knapp ein Jahr nach der Beschlagnahme von 77 Immobilien in Berlin und Brandenburg, die einem Araber-Clan gehören sollen, ist derzeit keine Anklage in Sicht. In dem Verfahren wegen Geldwäsche gebe es umfangreiche Rechtshilfeersuchen, antwortete die Senatsverwaltung für Justiz auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Eine zeitliche Prognose zum Abschluss der Ermittlungen gebe es nicht.

Die im Juli 2018 vorläufig beschlagnahmten Immobilien im Wert von rund neun Millionen Euro werden einer arabischstämmigen Berliner Großfamilie zugerechnet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Objekte mit Geld aus Straftaten gekauft und damit in den legalen Wirtschaftskreislauf gebracht wurden.

Ersuchen zur Rechtshilfe werden an ausländische Behörden gestellt, um Unterstützung bei den Ermittlungen zu bekommen. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft gab es bei den Käufen Bareinzahlungen aus dem Ausland und entsprechende Überweisungen. Zwei der 77 Objekte sind in Brandenburg, die anderen in Berlin.

Bei der Innenministerkonferenz in Kiel hieß es, der Druck auf kriminelle Clan-Mitglieder solle erhöht werden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) etwa kündigte an, er wolle versuchen, einzelne Kriminelle in den Libanon abzuschieben. Die Beratungen sollten am Freitag zu Ende gehen.