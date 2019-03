Hoher Krankenstand beim Personal in Jugendarrestanstalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Arrestanstalt für jugendliche Straftäter hat Probleme mit einem wachsenden und auffallend hohen Krankenstand des dort arbeitenden Wachpersonals. Im vergangenen Jahr meldeten die Beschäftigten sich in manchen Monaten an weit mehr als 30 Prozent der Kalendertage krank. Das geht aus einer Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Holger Krestel hervor. So kamen etwa im März 2018 genau 330 Kalendertage mit Krankmeldungen bei den 28 Beschäftigten zusammen, also fast 12 Fehltage pro Kopf. Der Krankenstand betrug fast 40 Prozent.

2017 hatte der Krankenstand nach Tagen meist zwischen 10 und 20 Prozent gelegen. Im Durchschnitt waren es 16 Prozent. Im Jahr 2018 verschlechterte sich die Quote deutlich und lag in sechs Monaten zwischen knapp 30 und knapp 40 Prozent. Durchschnitt: 26,5 Prozent.

Krestel kritisierte, der Justizsenator wolle die Jugendarrestanstalt in Charlottenburg-Nord zwar als Vorzeigeprojekt verkaufen, doch hinter der Fassade sehe es längst nicht gut aus. "Nicht nur der Bau ist völlig marode, auch der hohe Krankenstand der Beamten lässt hellhörig werden. Es scheint, dass in dieser Anstalt mit der Gesundheit der Beschäftigten fahrlässig umgegangen wird." Oft liege in solchen Fällen ein Führungsversagen vor. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) müsse handeln.

Jugendliche, die zu einem Arrest verurteilt wurden, werden derzeit in dem Backsteinbau nahe der Strafanstalt Plötzensee untergebracht. Es gibt dort 42 Plätze. Jugendarrest wird für kleinere Delikte vom Gericht verhängt und dauert höchstens vier Wochen. Straftäter bis zu 21 Jahren sollen vor dem klassischen Gefängnis bewahrt werden. Die künftige Arrestanstalt für jugendliche Straftäter soll bis zum Ende dieses Jahres fertig sein. 31 Plätze für Jugendliche aus Berlin und Brandenburg stehen dann im Stadtteil Lichtenrade bereit.