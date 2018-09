Berliner Frauengefängnis bekommt Chefin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Frauenhaftanstalt wird jetzt von einer Frau geleitet. Die frühere Richterin Bärbel Bardarsky wurde am Donnerstag von Justizsenator Dirk Behrendt in das Amt eingeführt, wie die Senatsverwaltung mitteilte. Bardarsky habe in den vergangenen Jahrzehnten durch ihre Fachkompetenz und nicht zuletzt aufgrund ihres offenen und allseits anerkannten Führungsstils überzeugt, hieß es.

Von 1995 bis 2012 arbeitete Bardarsky als Richterin in Berlin. 2012 wechselte sie in die Senatsjustizverwaltung und war für die Aufsicht über die Gefängnisse zuständig. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren laut der Behörde die Sicherungsverwahrung und die Resozialisierung.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) für Frauen hat 143 Plätze im sogenannten geschlossenen Vollzug - also für fest eingesperrte Gefangene - an den Standorten Lichtenberg und Pankow. Außerdem gibt es 107 Plätze im offenen Vollzug - für Gefangene mit Freigang - an den Standorten Reinickendorf und Neukölln.

Seit einem Jahr wird auch Berlins zweitgrößtes Gefängnis, die Justizvollzugsanstalt Moabit nahe dem Regierungsviertel und direkt neben dem großen Strafgerichtskomplex, von einer Frau geführt. Im September 2017 übernahm die Regierungsdirektorin Anke Stein das Amt.