Barley warnt von Rechtsstaatskrise in Deutschland

Berlin (dpa) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warnt angesichts der jüngsten Ereignisse und Aufrufen zur Selbstjustiz vor einer sich verschärfenden Missachtung des Rechtsstaates in Deutschland. "Für die Errungenschaften unseres Rechtsstaates, gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte, dafür müssen wir alle einstehen", sagte Barley der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die Ereignisse in Chemnitz mahnte sie die sächsischen Behörden, dass es Konsequenzen für alle Täter geben müsse.

Vergangenes Wochenende war ein 35 Jahre alter Deutscher in Chemnitz durch Messerstiche getötet worden. Ein 22 Jahre alter Iraker und ein Syrer (23) sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Seit der Tat gab es mehrfach ausländerfeindliche Proteste und Ausschreitungen in Sachsens drittgrößter Stadt. Für Samstag hat die AfD gemeinsam mit der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung in Chemnitz zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen.

"Viele Menschen berichten, dass generell Respekt verloren geht", sagte die SPD-Politikerin. Wenn es die staatliche Ordnung betrifft, sei es zum Beispiel mitunter unbequem, Urteile zu verteidigen, die auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar seien. Es war jüngst zu heftiger Kritik an dem Urteil zur Rückholung des nach Tunesien abgeschobenen islamistischen Gefährders Sami A. gekommen. In dem Fall fehlte aber noch eine Zusicherung aus Tunesien, dass dort dem Abgeschobenen keine Folter droht. Ohne grünes Licht der Justiz kam es zur Abschiebung - und daraufhin dann zu dem Rückholurteil.

"Ich war ja selber mal Richterin, man verbringt viel Zeit damit, erst einmal herauszufinden, was denn wirklich passiert ist", so Barley. Es sei die Aufgabe von Gerichten, den ganzen Hintergrund aufzuklären. Wenn die Unabhängigkeit der Gerichte in Frage gestellt werde, reiße etwas ein. "Da wehre ich mich ganz entschieden gegen." Es müsse Konsens sein, dass jeder Mensch ein Recht habe, sein Anliegen gerichtlich überprüfen zulassen. "Wenn Behörden sich daran nicht halten, dann ist das eine gefährliche Grenzüberschreitung."