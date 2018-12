Wasserstände im Oberharz steigen leicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Viel Regen hat die Wasserstände der Bäche und Flüsse im Oberharz steigen lassen. Betroffen waren vor allem die Warme Bode, Holtemme und Ilse, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft in Magdeburg am Samstag mitteilte. An den Pegeln Tanne, Steinerne Renne und Ilsenburg wurde bereits Alarmstufe 1 registriert. Laut Prognose sollen die Wasserstände weiter leicht steigen. Ab einer Höhe von 800 Metern ist den Angaben zufolge mit Schnee zu rechnen.

In Sachsen-Anhalt gibt es vier Warnstufen. Bei Alarmstufe 1 ist es den Angaben zufolge möglich, dass das Wasser stellenweise über das Ufer tritt. Ab der nächsten Stufe kann es mit unter dazu kommen, dass Autofahrer mit Behinderungen rechnen müssen, weil Wasser auf Straßen läuft. Die Flüsse im Harz sind recht klein und haben wenig Platz. Daher treten sie schnell über die Ufer. Sie sind münden meist in die Bode und letztlich in größere Flüsse wie die Elbe.